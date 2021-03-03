وزير الصحة يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة صباح أمس سعادة كارل كوليسا ـ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. حيث رحب معاليه بسعادة الضيف، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة في السلطنة كممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المتعلقة بصحة اليافعين والشباب والتحديات التي تواجههم، وكذلك بحث سبل التعاون في مجال تعزيز التواصل مع اليافعين، كما دار البحث حول مجالات التعاون في القطاع الصحي وقضايا صحة المرأة والأسرة والشباب.

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