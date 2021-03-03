بحث التعاون بين السلطنة وجمهورية موريتانيا فـي مختلف المجالات

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس سعادة الدكتور محمد إسحاق سعد ـ الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني ـ رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وخلال اللقاء رحّب سعادة رئيس المجلس بالوفد، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتطورها، كما تم بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية موريتانيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة سعيد بن هلال السعدي نائب رئيس المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. من جانب آخر قام الوفد بزيارة لقاعة المجلس الخاصة بالجلسات الاعتيادية والعديد من المرافق بالمجلس، إضافة إلى عرض المواد الفلمية الخاصة بالمجلس وبنظام الارشفة الالكترونية بالمجلس.

كما استقبل معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمكتبه أمس سعادة الدكتور إسحاق سعد سيد الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية والوفد المرافق له من مديرية الوثائق الوطنية الموريتانية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يزور السلطنة حاليا في إطار توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الوثائق والمحفوظات في السلطنة.

تم خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بقطاع المخطوطات والتحديات التي تواجهها في عالم التقنية وكيفية بناء وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال وتبادل التجارب والخبرات مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم وتعزيز كل ما من شأنه تطوير وحماية الوثائق الوطنية وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني في هذا القطاع.

حضر المقابلة من الجانب العماني سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، كما حضرها من الجانب الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد سيدي محمد رئيس المندوبية العامة للأرشيف الوطني والدكتور المامي عبدالله مدير الدراسات والتقنيين والوثائق القانونية.