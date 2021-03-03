«الاختصاصات الصحية العربية» تعتمد توصيات وقرارات الاستراتيجية القادمة للأعوام «2021 ـ 2025»

عقدت الهيئة العليا بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية أمس الأول اجتماعًا برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة العليا وحضور ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس المجلس العلمي الاستشاري المشترك بالمجلس العربي وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

افتتح معالي رئيس الهيئة العليا الاجتماع مرحبًا بالمشاركين وشاكرًا لهم تلبية الدعوة وعلى الجهود المستمرة للارتقاء بما يخدم المنظومة الصحية العربية وعلى تقديم كل ما من شأنه تعزيز التقدم والازدهار الصحي على مستوى البلدان، كما ألقى ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم استعرض سعادة الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس ـ الأمين العام للمجلس العربي بنود جدول الأعمال والذي تضمن اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للهيئة العليا الذي عقد في مسقط بتاريخ 16 فبراير من العام الماضي.

وتمت المصادقة على قرارات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧ فبراير الماضي من هذا العام، وجاء في مقدمتها اعتماد الخطة الاستراتيجية للمجلس للأعوام (2021 ـ 2025)، والخطة التشغيلية لعام 2021، واللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية وكذلك الميزانية الختامية لسنة 2020 وموازنة سنة 2021. وفي ختام الاجتماع توجَّه معالي الدكتور أحمد السعيدي ـ رئيس الهيئة العليا بالشكر إلى الحضور على مساهمتهم الفاعلة التي أدت إلى نجاح أعمال الاجتماع، وإلى سعادة الأمين العام والعاملين في الأمانة العامة على جهودهم في دعم مسيرة المجلس، وإلى كافة الكوادر الصحية في العالم العربي على ما يقومون به، متمنيًا أن يكون الاجتماع القادم وجهًا لوجه بعد انحسار الجائحة.