الشئون البلدية بالسيب تستعرض عددا من المواضيع الخدمية بالولاية

السيب ـ من عبد العزيز الزدجالي:

عقدت لجنة الشئون البلدية بولاية السيب صباح أمس اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ ابراهيم بن يحيى الرواحي ـ والي السيب، رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وقد استعرضت اللجنة عددًا من المواضيع ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة والتي من أبرزها: التصديق على محضر الاجتماع السابق والتوصيات الصادرة عنه، كما تم خلال جلسة الاجتماع مناقشة الخطابين الواردين من سعادة نائب محافظ مسقط حول مقترح اقامة مسابقة للمشاريع الخدمية بين لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط، والتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة بشأن تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار البرية المفيدة في مختلف المواقع بولايات محافظة مسقط.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة المطالبة بإقامة متنزه بمنطقة حلبان بولاية السيب، ومقترح منع التدخين بالمتنزهات والحدائق العامة بالمحافظة، والطلبات التي تقدم بها عدد من مشايخ ورشداء الولاية حول تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية بمختلف الأحياء السكنية والتجارية بالولاية والتي من أهمها رصف الطرق الترابية الداخلية وإنارتها بالإضافة الى انشاء كاسرات للسرعة على الطرقات الداخلية بالولاية.

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