(تعليمية الشورى) تطلع على الرد حول موضوع أصحاب الحافلات المدرسية وحراس المدارس

فيما ناقشت تحضيراتها لبيان معالي وزيرة التربية والتعليم ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى تحضيراتها واستعداداتها لبيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم المزمع عقدها خلال جلسة المجلس يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة للمجلس (2019 ـ 2023)م برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على رد وزارة التربية والتعليم المُحال إليها من مكتب المجلس حول موضوع أصحاب الحافلات المدرسية وحراس المدارس والمتعلق بتأخر صرف رواتب أصحاب الحافلات المدرسية، وموضوع القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة تنظيم عمل حراس المدارس والمنشآت التابعة لها، وفي هذا الشأن ارتأت اللجنة استضافة المختصين من وزارة التربية والتعليم.

من جانب آخر التقى سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى وبعض أعضاء مكتب المجلس بأصحاب السعادة أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بآلية سير عمل المجلس بعد صدور قانون مجلس عمان، وطريقة تفعيل مواد القانون لاسيما أدوات المتابعة المقررة للمجلس، وكذلك مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم أعمال اللجنة وأنشطتها.

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