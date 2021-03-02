صحار ـ من محمد السعيدي:

عقد سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة وبحضور سعادة الشيخ الدكتور سيف بن مهنا بن سيف الهنائي ـ والي صحار اجتماعًا موسعًا بين مديري العموم ومديري المؤسسات الحكومية وأعضاء لجنة الشؤون البلدية بولاية صحار للوقوف على متطلبات الولاية.

حيث اطلع سعادة الشيخ المحافظ على عدد من المواضيع التي تهم الولاية منها ظاهرة تآكل الشواطئ وإغلاق الكسارات وعدم توفر الردميات والطريق الواصل بين منطقتي مجيس وعمق وتغيير مسار الطريق بالحي التجاري بمنطقة الهمبار، بالإضافة الي موضوع شح المياه في المناطق الجبلية ومنع الشاحنات من استخدام الشارع العام .. وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع.

وتحدث سعادة الشيخ المحافظ عن أهمية هذه اللقاءات للوقوف على طلبات المواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم وهذا ما تحرص عليه الحكومة.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شمال الباطنة يطلع على متطلبات قرى ومناطق ولاية صحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.