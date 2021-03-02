(الصحة): توقيع اتفاقية تمويل لتوفير لوازم طبية لجراحة العظام بمستشفى خولة

مسقط ـ العمانية: وقّعت وزارة الصحة أمس اتفاقية تمويل مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير لوازم طبية لقسم جراحة العظام بمستشفى خولة.

وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وعن شركة تنمية نفط عُمان المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي ـ المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة.

وأكدت سعادة الدكتورة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة لخدمة الصالح العام، مشيدة بالمبادرة الطيبة التي قدمتها شركة تنمية نفط عُمان لتمويل مثل هذه المشاريع.

وأضافت: إنّ توقيع الاتفاقية جاء من منطلق الشراكة الإستراتيجية لتحقيق هدف خدمة المجتمع الذي تتبناه شركة نفط عُمان للارتقاء بتلك الخدمات والمشروعات التنموية ذات النفع العام، الهادفة لتنمية المواطن العُماني على امتداد ربوع محافظات السلطنة.

من جانبه أكد المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي ـ المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، حرص الشركة على تفعيل الشراكة والتعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية بما يخدم أوجه التنمية في البلاد، بما فيها الجانب الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركات.

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