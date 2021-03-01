إشادة أممية بجهود السلطنة الدبلوماسية فـي القضايا الإقليمية والدولية

فـي محاضرة بكلية الدفاع الوطني ألقتها ممثلة الأمين العام

مسقط ـ العمانية: استضافت كلية الدفاع الوطني سعادة جينين هينيس ـ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإلقاء محاضرة في إطار مقررات المنهاج العام لدورة الدفاع الوطني الثامنة. وقد رحب اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري ـ آمر كلية الدفاع الوطني بسعادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شاكرًا لها تلبية الدعوة. في بداية المحاضرة أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق عن سعادتها لزيارة السلطنة وسرورها لما شاهدته من تنمية وتطور في كافة المجالات، وأشادت بالتزام السلطنة الثابت بسياسة الحوار السلمي، وجهودها الدبلوماسية في القضايا الإقليمية والدولية، وشراكتها المتميزة في منظمة الأمم المتحدة، وأدوارها المختلفة في دفع جهود المنظمة نحو تحقيق السلام والاستقرار الدوليين كما تطرقت إلى دور منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأهمية التعاون الإقليمي في مختلف المجالات.

كما استعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة خلال محاضرتها أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وبعض مواثيق الأمم المتحدة ودورها في صون السلم والأمن الدوليين، وخطة الأمم المتحدة حتى عام 2030م التي تتضمن أبرز أهداف التنمية المستدامة، متطرقة إلى أبرز الاتفاقيات الدولية.

حضر المحاضرة عدد من أصحاب السعادة وكبار الضباط والمدعوين، وعدد من أعضاء مجلس الكلية وهيئة التوجيه، والمشاركون في الدورة الثامنة بكلية الدفاع الوطني.