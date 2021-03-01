استعراض مجالات التعاون المشتركة بين السلطنة وتونس

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس سعادة عز الدين التِّيِسْ ـ سفير جمهورية تونس المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق له. حيث رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدَّم سعادة السفير شكره وتقديره للسلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بجمهورية تونس، كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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