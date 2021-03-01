(الصحة): البدء بالتوسّع في تحصين الفئات المُستهدفة بلقاحي (فايزر ـ بيونتيك) و(أكسفورد ـ أسترزينيكا)

استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) مسقط ـ العمانية:

بدأت وزارة الصحة أمس التوسّع في تحصين الفئات المُستهدفة بلقاحي (فايزر ـ بيونتيك) و(أكسفورد ـ أسترزينيكا) استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).وتشمل الحملة فئتي كبار السن ممن يبلغون الـ(60) عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة بغض النظر عمّا إذا كانوا أصحاء أو يعانون من أمراض مُزمنة والعاملين الصحيين في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية من الفئات الطبية والفئات الطبية المُساعدة.

ونوهت وزارة الصحة بأنه سيتم التطعيم في مراكز التحصين المُعلن عنها سابقًا في محافظات السلطنة كما أن التطعيم سيكون باستخدام اللقاحين المتوفرين سواء للعاملين الصحيين أو لبقية أفراد المجتمع.

وذكرت الوزارة أن المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية ستكون 10 أسابيع سواء كان اللقاح المستخدم (فايزر ـ بيونتيك) و(أكسفورد ـ أسترزينيكا) على أن يتم تأجيل موعد الجرعة الثانية لجميع المستهدفين الذين تلقوا الجرعة الأولى من أي من اللقاحين سابقًا.

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