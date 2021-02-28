تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين القضاء والادعاء العام

دشَّن أمس فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام، وذلك في مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط.

يأتي ذلك من الحرص التام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية “عُمان ٢٠٤٠”، وإيمانًا من المجلس برسالة القضاء الأساسية المتمثلة في صيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم العدل بين الناس.

كما يأتي ذلك لبناء استراتيجية تامة وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي بما يواكب وأهداف رؤية “عُمان ٢٠٤٠” من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمل المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل، وتبني خطة لإعادة هندسة إجراءات التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة، وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم بالكامل إلكترونيًّا، بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم، مرورًا بإجراء الإعلان، وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، انتهاءً بصدور الأحكام، وتنفيذها، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات القضائية، ويضمن سرعتها وفاعليتها، ويقلل من حجم النفقات الحكومية الإجراءات القضائية التي ينصب الجزء الأكبر منها لتغطية تكاليف الإعلانات القضائية، فضلًا عن إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، ويشمل أبرز معالم هذه الخطة في تفعيل الخدمات الإلكترونية للجمهور والخبراء والمحامين بصورة كاملة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات، وتزويد قاعات المحاكم بالوسائل التقنية المتطورة، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني، وتبليغ الأحكام وصحف الدعاوى والطعون وغيرها من الاوراق القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية والتواصل عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية ومنها ما تم تدشينه مع الادعاء العام، بما يسهم في رفعة مكانة السلطنة العالمية في النظام القضائي ويعزز مؤشرات الأداء، لا سيما جودة عملية التقاضي ومدركات الفساد وسهولة بيئة الأعمال واستقلال القضاء.