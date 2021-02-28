جلسة مشاورات ثنائية بين السلطنة ودولة الكويت

مسقط ـ العمانية: أجرى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية أمس جلسة مشاورات ثنائية مع أخيه معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ـ وزير خارجية دولة الكويت.

جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وأكدا حرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البناء ودعم وتطوير مجالات التعاون بما يعود بمزيد من المنافع المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.

كما جرى تبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز وتيرة العمل الخليجي المشترك في ضوء نتائج قمة العُلا التي عقدت في الخامس من يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية. حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير وسعادة السفير سعود بن أحمد البرواني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن الجانب الكويتي سعادة السفير ناصر حجي المزينئ مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون وسعادة الدكتور سليمان الحربي ـ سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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