رسالة خطية لجلالة السلطان من أمير الكويت

تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدول الكويت. وفي مستهل اللقاء سلَّم سموه رسالة خطية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ـ حفظهما الله ـ تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة، كما نقل معاليه تحيات صاحب السمو وتمنياته الطيبة لجلالته.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السلطنة ودولة الكويت والتعاون البنّاء الذي يجمع بينهما، موضحًا معاليه أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط القائمة وتعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، كما حضرها سعادة السفير الدكتور سليمان عبد الله الحربي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة.