السلطنة تشارك فـي اجتماع الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع التاسع عشر للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض عبر الاتصال المرئي صباح أمس وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة.

وقد ضم جدول أعمال الاجتماع ثلاثة بنود رئيسية، تناول البند الأول مناقشة مرئيات الدول الأعضاء حيال تفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، أما البند الثاني فتناول موضوع البرامج الأكاديمية المقترحة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والاتفاق على التوصيات الملائمة بشأنها.

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