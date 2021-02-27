اللجنة الصحية بالمصنعة تحث الفئات المستهدفة على الإسراع بأخذ لقاح كورونا

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

استعرضت اللجنة الصحية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة في اجتماعها ـ الذي ترأسه سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي ـ والي المصنعة رئيس اللجنة الصحية بالولاية بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الصحيين والإعلاميين وعدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي ـ عددًا من الموضوعات حول أهمية أخذ اللقاح من مرض (كوفيد ـ 19) في مرحلته الأولى للفئة المستهدفة وحث أفراد المجتمع على تلقي اللقاح وتثقيف الفئات المستهدفة.

فقد رحب سعادة الشيخ والي المصنعة رئيس اللجنة بالحضور، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية والجهات المساندة، وطالب سعادته بتفعيل الحملات التوعوية لأبناء المجتمع حول أهمية اللقاح والابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

كما قدم الطبيب زايد بن خليفة المياحي ـ مدير مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة عرضًا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا والمنحنى الوبائي واستعرض الدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، كما استعرض أعداد المرقدين والإصابات بالمحافظة، موضحًا بأن اللقاحات أفضل الطرق للسيطرة على الجائحة لتقليل الإصابات والوفيات وأنه آمن وينصح بأخذه دون تردد لكبار السن مع ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

وسوف تنظم الولاية حملة صحية توعوية تهدف إلى حث المواطنين من كبار السن في الإسراع في تلقي اللقاح ضد فيروس (كوفيد ـ 19).