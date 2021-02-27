تدشين الاستمارة الإلكترونية لزكاة عروض التجارة بنـزوى

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

عقدت مؤخرًا لجنة الجباية التابعة للجنة الزكاة والصدقات بولاية نـزوى اجتماعًا لها، حيث تم خلاله مناقشة تدشين الاستمارة الإلكترونية لزكاة عروض التجارة التي ستشكل قاعدة البيانات الأولية والنافذة الإلكترونية للتواصل بين اللجنة والتجار في حساب إخراج عروض التجارة.

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