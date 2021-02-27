أهالي قرية مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الأخضر يناشدون هيئة تنظيم الاتصالات بمتابعة الجهة المشغلة للمحطة لانقطاع خدمة الاتصالات بشكل تام عن القرية

كتب ـ محمود الزكواني:

■ ■ يناشد أهالي قرية مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الأخضر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات بمتابعة الجهة المشغلة للمحطة حول محطة الاتصالات الواقعة في قريتهم، وذلك بسبب انعدام خدمة الاتصال، بالإضافة إلى انعدام بث البيانات بشكل تام من هذه المحطة. ■ ■

وقد أعرب الأهالي عن استيائهم العميق من وجود محطة تقوية في القرية وهم غير مستفيدين من خدماتها فهي لا توفر لهم الاتصال أو بث البيانات (الداتا)، حيث لا يبعد أقرب منزل عن المحطة سوى بضعة مترات ولا يحصل على أي خدمات، ناهيك عن المشكلة التي يشكو منها الأهالي في كيفية الحصول على هذه الخدمات من شبكة المعلومات (الإنترنت) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أوضح الأهالي أنهم استبشروا خيرًا بعد ما قامت الجهة المشغلة بتركيب المحطة في القرية لإنهاء هذه المعاناة التي نشكو منها وتحديدًا ما يتعلق بعدم توافر خدمة الاتصالات في القرية، وكنا نأمل أن تنتهي هذه المعاناة والمشكلة بعد تركيب هذه المحطة وتوفر لنا وسيلة الاتصال والاستقبال والبيانات معا، ولكن ظلت المشكلة كما هي ومستمرة حتى الآن دون حل.

كما أشار الأهالي إلى أنهم يلجؤون باستمرار إلى أقرب مكان في نيابة الجبل الأخضر، حيث يقطعون ما يقارب 13 كيلومترًا وهي المسافة من القرية إلى مكاتب الخدمات العامة بالنيابة وذلك للبحث عن مكاتب تقدم لهم الخدمات المختلفة؛ من حيث نسخ البحوث للطلبة أو الأعمال التي يطالب بها أبناؤنا من قبل معلمي المدارس، بالإضافة إلى إنهاء أو تخليص المعاملات الأخرى.وقالوا أيضًا: انقطعت الاتصالات وتوقفت الإنترنت بعد ما أصبح التعليم عن بُعد أو بنظام التعليم المدمج، حيث انتظرنا أن تقوم الجهة المشغلة بمتابعة المحطة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات عن تغطية بعض القرى بالولايات في مختلف محافظات السلطنة لتوفير خدمات الاتصالات، ولكن حتى الآن مرت شهور منذ الإعلان ولم يتم تقديم حلول أو وصول الدعم الذي طال انتظاره.

وأضافوا: إنهم طيلة منذ انقطاع خدمات الاتصالات كانوا يتواصلون مع الجهة المشغلة، ولكن للأسف الشديد كانت ردودهم وأعذارهم غير مقبولة ولا مقنعة.

معربين عن استجابة هيئة تنظيم الاتصالات لمناشداتهم، والوقوف معهم لمتابعة الموضوع وإنهاء المشكلة؛ كون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن قطاع الاتصالات في السلطنة، ويجب عليها القيام بمتابعة الموضوع مع الجهة المشغلة للمحطة، وتغيير ما يمكن تغييره وتوفير خدمات الاتصالات والبيانات بالشكل المطلوب.