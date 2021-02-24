مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس سعادة فدريكا فافي ـ سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستقبل سفيرة جمهورية إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.