(مجلس الدولة): استعراض خطة دراسة (ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة (واقع ذوي الاعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في السلطنة) أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.

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