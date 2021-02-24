لجنة الخدمات بالشورى تستمع إلى أهداف وتطلعات ملتقى (قادرون) لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع في مختلف المجالات

استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس لعرض تقديمي حول ملتقى ومعرض (قادرون) الذي تقدمه شركة أساس مسقط.

ويهدف ملتقى (قادرون) إلى دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع في مختلف المجالات؛ من خلال العمل على تحقيق أفكار وطموحات ذوي الإعاقة، وإنشاء مشروعات تتناسب مع قدراتهم ومهارتهم وذلك بعد تقديم التدريب والتأهيل لهم، ويطمح (قادرون) في نسخته الثانية إلى توفير مشروعات مستدامة لذوي الإعاقة والوصول إلى ٢٥٠ مشروعًا مستدامًا لذوي الإعاقة.

وقد أكد أعضاء اللجنة على أهمية هذه المبادرات والجهود في تقديم الدعم لذوي الإعاقة وإتاحة الفرص المناسبة لهم ليكونوا فاعلين في المجتمع ويساهموا في التنمية المستدامة للبلاد، مشيرين إلى أن المجلس يثمن هذه الجهود التي تتكاتف لتنفيذيها كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2020 -2021م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقش الاجتماع الرغبة المبداة حول المادة رقم:(1/ب) من نظام استحقاق الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(125 /2008)، والموقف التنفيذي لدراسة بعض الموضوعات المدرجة على خطة عمل اللجنة.

وذكرت اللجنة بأنها تابعت الحريق الذي اندلع في المنطقة الصناعية بالوادي الكبير مؤخرًا والذي خلف أضرار مادية، وتدعو اللجنة إلى تطبيق الاستراتيجية العمرانية ولحين تطبيقها تدعو اللجنة على ضرورة اتباع أقصى معايير السلامة في المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة.