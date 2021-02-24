شركة طلابية بجامعة السلطان قابوس تفوز بالمركز الاول عربيا بمسابقة (لنبتكر للخير)

عن مشروع (لنجعل البيئة تبتسم)

مسقط ـ العمانية: حققت شركة فنر الطلابية بجامعة السلطان قابوس المركز الأول على مستوى الخليج 365 العربي من خلال المشاركة بمشروع (لنجعل البيئة تبتسم) وذلك في مسابقة (لنبتكر للخير) التي نظمتها مؤسسة (سبريد باشن) وهي مؤسسة غير ربحية بدولة الكويت.

وقالت نبراس بنت حمدان الشكيلية ـ المديرة التنفيذية لشركة فنر الطلابية: جاءت المشاركة في المسابقة من خلال مشروع (لنجعل البيئة تبتسم) مع مجموعة كبيرة من الفرق من عدة دول عربية.

وأضافت: إنَّ الفريق دخل العديد من التصفيات وقبل المرحلة النهائية وصل عدد الفرق إلى خمسة عشر فريقًا ثم عشرة فرق وفي النهاية بقيت ثلاثة فرق فقط.

وأشارت الشكيلية إلى أنَّ الفريق حصل على المركز الأول عبر التصويت إذ حصل على 745 صوتًا من داخل السلطنة وخارجها، أما عن فكرة المشروع الفائز فتقول الشكيلية: بحثنا في موضوع طرق تخلّص المطاعم والمطابخ الكبرى من زيت الطبخ المُستخدم وزيوت السيارات التي يتمّ إلقاؤها في مياه البحار ومياه الصرف الصحي مما تسبّب أضرارًا جسيمة على البيئة فقرّرنا الاستفادة منها ومن بعض النباتات العمانية السامّة والمهملة وذلك في إنتاج وقود حيوي ينتج من احتراق غازات منخفضة الكربون مما يساهم في استدامة البيئة وحماية مواردها

بالإضافة إلى منتجات اقتصادية أخرى مثل الصابون والشموع وغيرها، ونعمل حاليًا للحصول على الملكية الفكرية لهذه المنتجات لنقوم بتدشينها قريبًا.

الجدير بالذكر أنَّ شركة فنر الطلابية هي شركة ناشئة في الجامعة ومن الشركات المشاركة في مسابقة شركتي 2021، فيما تهدف مسابقة (لنبتكر للخير) التي طرحتها مؤسسة (سبريد باشن) الكويتية إلى التوعية بأهمية الابتكار والتطوّع وتشجيع الشباب وإطلاق العنان لمخيلاتهم مع بناء كيان متماسك على شكل فريق يستطيع تحقيق ما يأمله والرسو على معاني المشاركة المجتمعية والتعاون بالإضافة إلى تدارك متطلبات العصر وتلبية مساعي المجتمع.