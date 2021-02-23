مكتب مجلس الشورى يجيز ثلاثة طلبات مناقشة ويحيل مجموعة من أدوات المتابعة إلى مجلس الوزراء

في المحليات 23 فبراير,2021 نسخة للطباعة

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح أمس العديد من الموضوعات الواردة على جدول أعماله والتي كان من بينها الردود الوزارية الواردة للمكتب والمتضمنة العديد من الموضوعات المتعلقة ببعض الخدمات في البنية التحتية والخدمية في عدة محافظات بالسلطنة، وقرر المكتب إدراج الردود على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.

وقد أجاز مكتب المجلس في اجتماعه العديد من أدوات المتابعة، حيث أجاز طلب المناقشة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن تحديات استقدام العمالة المنزلية بالسلطنة والإجراءات المتبعة في هذا الجانب، سواء للمواطن أو مكاتب استقدام العاملات، وأهم التحديات والإشكالات الإدارية والمالية التي يتحملها المواطن، وما ما قامت به الوزارة من جهود بهذا الخصوص، كما أجاز مكتب المجلس طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للمستفيدين الذين أكملوا خمس سنوات وأكثر رغم عدم ثبوت العجز لديهم، كذلك أجاز المكتب طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حول التحديات الداخلية والخارجية لإدارة موارد استثمارات العلف الحيواني وانعكاساتها على اقتصاديات الثروة الحيوانية بالسلطنة.

وتضمن طلب المناقشة عدة محاور أهمها دور الوزارة من حيث السياسات والآليات والبرامج الخاصة بإدارة موارد العلف الحيواني، والتحديات الداخلية التي تواجه الوزارة في إدارة موارد العلف الحيواني وسبل معالجتها، وموجة الارتفاعات الأخيرة لأسعار العلف وانعكاساتها على قطاع الثروة الحيوانية بالسلطنة، وقرر المكتب إحالة هذه الطلبات إلى الجهات المعنية.

كما استعرض مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن استيعاب مخرجات تخصص العلوم السياسية وقرر إحالته إلى الجهة المعنية. وناقش الاجتماع الرغبة المبداة بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية لصندوق التأمينات الاجتماعية ممن يعملون في القطاع الخاص وقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة للدراسة، والتي تضمنت مبررات تقديمها أهمها توفير ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي ويتسم بالشمولية والديمومة، كذلك أجاز المكتب طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، بشأن مديونيّة الشركات المملوكة للدولة والمتضمن الاستفسار عن خطة السداد المرسومة لمديونية الشركات المملوكة للدولة، وقرر المكتب إحالته إلى مجلس الوزراء. كما أجاز الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن أعداد الأراضي التي وزعت بمختلف استخداماتها في محافظة مسقط، وتضمن الطلب الاستفسار عن أعداد الأراضي التي وزعت بمختلف استخداماتها في محافظة مسقط من عام 2008 حتى 2020م، وأجاز المكتب أيضا طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، بشأن أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين بطلبات النقل حيث تضمن الطلب الاستفسار عن أعداد المتقدمين بطلبات النقل حسب المحافظات والتخصصات، وقرر المكتب إحالتهما إلى مجلس الوزراء، كذلك أجاز المكتب خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي وزير المالية، حول الودائع المالية للمؤسسات الحكومية بالسلطنة والمتضمن الاستفسار عن الودائع المالية للمؤسسات الحكومية بالسلطنة في البنوك، والفوائد البنكية التي ترد إلى وزارة المالية من الودائع، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء.