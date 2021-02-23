قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد القوات البحرية الأميركية

مسقط ـ العمانية: استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي ـ قائد البحرية السلطانية العُمانية بمركز الأمن البحري أمس الفريق صموئيل بابارو ـ قائد القوات البحرية الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.

وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العُمانية، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة.

كما قام الفريق قائد القوات البحرية الأميركية يرافقه اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العُمانية بجولة في مركز الأمن البحري، حيث استمع إلى إيجاز عن مهام المركز وأدواره المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر لضمان سلامة الملاحة البحرية.

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