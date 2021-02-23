رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يلتقي بممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسلطنة

التقى المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة مع سعادة جميلة الهمامي ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسلطنة. جرى خلال اللقاء تقديم نبذة عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في متابعة قضايا حقوق الإنسان في السلطنة.

من جانبها أوضحت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما تقوم به اللجنة من مهام ومسؤوليات على المستوى الإقليمي والدولي يجري في إطار اختصاصات الصليب الأحمر ودوره الفعال. كما تم التطرق في اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في كل ما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان.

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