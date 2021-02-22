جامعة السلطان قابوس تحتفل الشهر القادم بتخريج الدفعة «الحادية والثلاثين» من طلبتها

مسقط ـ العمانية: تحتفل جامعة السلطان قابوس الشهر القادم بتخريج الدفعة (الحادية والثلاثين) من طلبتها، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويبلغ العدد الإجمالي للخريجين والخريجات هذا العام (2956) من مرحلة البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).وسيتم تخريج الدفعة (الحادية والثلاثين) على مدى أربعة أيام بالمسرح المفتوح بالجامعة، إذ سيكون الحفل الأول يوم 22 مارس 2021 لخريجي كلية الطب والعلوم الصحية والبالغ عددهم (144)، وخريجي كلية التمريض البالغ عددهم (99)، وخريجي كلية الهندسة البالغ عددهم (448)، أما الحفل الثاني فيوافق 24 مارس وسيكون مخصصًا لخريجي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية البالغ عددهم (588)، وخريجي كلية العلوم الزراعية والبحرية البالغ عددهم (189)، وسيوافق الحفل الثالث 29 مارس وسيخصص لخريجي كلية العلوم البالغ عددهم (387)، وخريجي كلية التربية البالغ عددهم (420)، كما سيقام الحفل الرابع في 31 مارس ويشمل خريجي كلية الحقوق البالغ عددهم (219)، وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية البالغ عددهم (462).

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