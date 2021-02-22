اللجنة العليا تقرر تعليق دخول السلطنة للقادمين من 10 دول

اطلعت على تأثير الوضع الوبائي العالمي على النظم الصحية فـي مختلف البلدان

مسقط ـ العمانية:

تابعت اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على تأثير الوضع الوبائي العالمي على النُّظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.

وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات فقد قرَّرت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي: جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة، فيما تقدم خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، ويُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وتحثُّ اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنُّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه.

■ اللجنة العليا تحث المواطنين والمقيمين على تجنُّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.