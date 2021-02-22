سفير السلطنة لدى اليابان يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى أستراليا

طوكيو ـ العمانية: قدّم سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة لدى اليابان أوراق اعتماده إلى فخامة الجنرال ديفيد هارلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، كسفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى أستراليا وذلك عبر الاتصال المرئي.

وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لفخامة ديفيد هارلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا وتمنيات جلالته لشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل فخامة الحاكم العام لكومنولث أستراليا سعادة السفير نقل تحياته وتقديره لجلالة السلطان المعظم شاكرًا لجلالته تحياته وتمنياته الطيبة ومُشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتنامية بين البلدين الصديقين.

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