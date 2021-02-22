بحث التعاون المشترك فـي كافة المجالات بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس الفريق أول كينيث ماكينزي ـ القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له.

وقد رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني في بداية المقابلة بالضيف، من جانبه قدّم الفريق أول كينيث ماكينزي شكره وتقديره للسلطنة وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

تم خلال المقابلة استعراض مسيرة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة.

كما استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة ظهر أمس الفريق أول كينيث ماكينزي ـ القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الوديّة، واستعراض عدد من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط. كما استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول كينيث ماكينزي ـ القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وقد رحّب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري ـ مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.