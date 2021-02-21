وزيرة التنمية الاجتماعية تزور ولايات الظاهرة وتناقش التحديات والصعوبات مع الموظفين

قامت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية يوم أمس بزيارة استطلاعية لمديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة، شملت دوائر التنمية الاجتماعية في ولايات عبري وينقل إلى جانب مركز التنمية الاجتماعية بولاية ضنك ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية عبري، حيث تأتي الزيارة للوقوف على سير العمل والالتقاء بالموظفين ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

كما التقت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بسعادة الشيخ نجيب بن علي الرواس ـ محافظ الظاهرة بحضور أصحاب السعادة الولاة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة ومكاتب المحافظين، وأهمية التنسيق بين الوزارة ومكتب المحافظ والمؤسسات المختلفة وذلك لتسهيل المعرفة باحتياجات المجتمع المختلفة، وكذلك أهمية تنظيم عمل جمعيات المرأة العمانية والفرق الخيرية بما يخدم المجتمع بمختلف شرائحه، إلى جانب وضع آليات لحل الظواهر والتوعية المجتمعية من خلال التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة، ومكاتب المحافظين والولاة باعتبارهم الأقرب للمواطن والمجتمع. كما تم خلال اللقاء مناقشة القضايا المختلفة بالمحافظة والتي تخص جمعيات المرأة العمانية، والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المعسرة وأسر الضمان الاجتماعي.

إلى جانب ذلك التقت معالي ليلى النجار برئيسات وعضوات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الظاهرة، وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات.

وأكدت معاليها على أهمية دور جمعيات المرأة العمانية في تنمية المجتمع والنهوض بالمرأة العمانية ومساندتها، وعلى أهمية أن يكون دور الجمعيات مساندا للدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، في توعية وتثقيف المجتمع بالقضايا الاجتماعية المختلفة.

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