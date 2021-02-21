العلاقات العمانية ـ الأميركية واحدة من أقدم العلاقات فـي المنطقة مسقط ـ العمانية:

أشاد الفريق أول كينيث ماكينزي القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية بالجهود التي تبذلها حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتطوير القطاع العسكري.

وقال المسؤول الأميركي في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية أمس إن السلطنة تعد شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة الأميركية من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.

واضاف أن العلاقات العمانية الأميركية تعد واحدة من أقدم العلاقات في المنطقة، حيث تعود لمئات السنين وأن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

وأوضح أن زيارته الحالية للسلطنة أتاحت له الفرصة للاطلاع على قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم، كما أنه التقى اليوم بعدد من مسؤولي الدفاع في السلطنة..

واصفا اللقاءات “بالإيجابية جدًا” وتم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر القائد العام للقيادة الوسطى يشيد بالجهود التي تبذلها السلطنة لتطوير القطاع العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.