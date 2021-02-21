«الصحة» تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا «كوفيد ـ 19»

مسقط ـ العمانية:

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وقال الدكتور خالد بن سعيد الحارثي ـ رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الصحة للمسافرين القادمين إلى السلطنة أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر مصابة بالفيروس من باقي الدول الأخرى، داعيًا إلى عدم السفر إلى خارج السلطنة في الوقت الحالي وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في خفض نسبة الإصابات في السلطنة.

وأكد أن جميع المسافرين القادمين للسلطنة يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، كما تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلي.

وبيَّن أنه خلال الفترة الماضية لوحظ أن بعض المسافرين القادمين من خارج السلطنة لا يلتزمون بالإجراءات المنصوص عليها من قِبل قرارات اللجنة العليا مثل: الالتزام بالعزل الصحي أو المؤسسي حسب الفئة، مُشددًا على أهمية الالتزام بالعزل وبالإجراءات الصحية المتبعة لضمان عدم انتشار العدوى بين أوساط المجتمع.

وأضاف: إنّ الحصول على البيانات المُتعلقة بالمرض متفاوتة بين الدول وهي مشكلة تواجهها منظمة الصحة العالمية والدول أيضًا التي من خلالها يمكن معرفة الحالات في هذه الدول خاصة مع ظهور سلالات جديدة للمرض ووجود طفرات جينية للفيروس أدّت إلى سرعة انتشاره وهو قائم على مدى شفافية ومصداقية الدول في إرسال الأرقام والإحصائيات.