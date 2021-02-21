(أوكسيدنتال عمان) توفّر أكثر من 300 جهاز لوحي لطلاب ذوي الدخل المحدود بالظاهرة والوسطى

مسقط ـ الخليج 365:

قدمت شركة (أوكسيدنتال عُمان) مؤخرًا أجهزة لوحية للطلاب من ذوي الدخل المحدود في نيابة حمراء الدروع بمحافظة الظاهرة وللطلاب في محافظة الوسطى، حيث توجد مناطق امتياز الشركة أيضًا، ويُعد هذا كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمعات المحلية.

وتهدف المبادرة ـ التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ـ إلى مساعدة الطلاب على التكيف مع التطورات المتلاحقة في المجال التعليمي بسبب جائحة (كوفيد ـ 19).وقد تم توزيع (306) أجهزة لوحية على الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، بواقع (25) جهازًا في حمراء الدروع، و(281) في الوسطى، حتى يتمكن الطلاب من الاندماج بنجاح في المدارس التي تعمل بنظام التعلم عن بُعد عبر الإنترنت.

كما تدل هذه المبادرة على التعاون المستمر بين (أوكسيدنتال عمان) وبين وزارة التربية والتعليم على مدى السنوات الماضية، حيث قامت الشركة برعاية احتفالات سنوية لتكريم طلاب المدارس المتفوقين في مناطق امتياز (أوكسيدنتال عمان)، ففي عام 2019م قامت الشركة بتركيب أجهزة سلامة على الحافلات المدرسية التي تخدم المدارس الحكومية في محافظة مسقط، كما نفذت الشركة برنامجا لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية في مناطق الامتياز.

يقول ستيفن كيلي ـ الرئيس والمدير العام للشركة: تحرص (أوكسيدنتال عمان) على دعم تقدم المجتمعات المحلية في مناطق امتيازنا، لا سيما طلاب المدارس بسبب تركيز الشركة طويل المدى على التعليم باعتباره ركيزة أساسية للاستثمار والتنمية في السلطنة، مضيفًا بقوله: نأمل أن توفر الأجهزة اللوحية قنوات تعليمية إلكترونية حيوية تساعد الطلاب على التعلم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام (أوكسيدنتال عمان) على المدى الطويل بتعزيز روابطها الاجتماعية مع المجتمعات المحلية في مناطق امتيازها، وفي السلطنة بشكل عام، وبدعم الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين.