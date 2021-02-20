زيارات ميدانية مكثفة وحملات تفتيشية على عدة مواقع بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

قام المختصون بقسم الشئون الفنية بدائرة الشئون البلدية بالخابورة بعمل زيارات ميدانية وحملات تفتيشية على عدة مواقع الإنشاءات المدنية بالولاية، وتشمل المباني السكنية والسكنية التجارية متعددة الطوابق والمحلات التجارية والورش الصناعية للوقوف على مدى التزام شركات البناء والتشييد لعمليات البناء والتعمير والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية بالخرائط الهندسية المعتمدة مسبقا من البلدية.

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة أحيانًا تأكيدًا على حرص المختصين بالبلدية في تطبيق الانظمة والاشتراطات الفنية والمعمارية ومطابقتها بالتصاريح والرسومات المعتمدة تلافيًا للأخطاء التي قد تقع بسبب تقصير بعض العمالة عند التنفيذ.

حيث أن الرقابة المستمرة لمواقع البناء تحمى المستهلك من بعض حالات الغش التجاري التي تسعى للربح المادي من خلال عدم تطبيقها للمواصفات الفنية ولتشديد الرقابة على العمالة غير الملتزمة لتطبيق الاشتراطات السليمة التي تضر بالمجتمع من ناحية نوعية البناء غير المتوافق مع الاشتراطات الفنية، وكذلك مخلفات البناء الناتجة عن هدم المباني المراد إعادة بنائها ورميها في الاماكن غير المخصصة لها بين الاحياء السكنية وفي بطون الأودية، كما أن المختصين بالبلدية يناشدون جميع أفراد المجتمع للوقوف يدًا بيد مع الجهات الرسمية للحد من تفشي هذه الظواهر السلبية المتعلقة بهذه العمالة وممارساتهم غير الصحية والتي يمتد أثرها السلبي على الفرد والمجتمع.