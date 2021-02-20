(الصحة): تنفيذ عملية التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة (الايزو9001/ 2015)

نفذت مؤخرًا وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة وبالتعاون مع وزارة العمل، عملية التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة (الايزو9001/ 2015) بالمديريات العامة بالوزارة الحاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة الايزو وهي:(المديرية العامة للشؤون الإدارية، المديرية العامة للشؤون المالية، المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، المديرية العامة للمشاريع والشئون الهندسية، المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية).وقد شارك في عملية التدقيق ممثلون من مختلف الوحدات الحكومية الأخرى مثل:(وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم)

وذلك استكمالًا لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام ادارة الجودة (الايزو9001/ 2015) وفق مواصفات ومتطلبات هذا الاصدار واعداد المديريات للتدقيق الخارجي الثاني لعام 2021.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحت اشراف المديرية العامة لمركز ضمان الجودة كانت قد حصلت على الاعتراف الدولي بشهادة (الايزو 9001/ 2015) من قبل المنظمة الدولية للمعايير لعدد من المديريات العامة بوزارة الصحة وهي:

(المديرية العامة للشؤون الإدارية، المديرية العامة للشؤون المالية، المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، المديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية).تأتي أهمية هذا الاعتراف تأكيدًا لالتزام الوزارة ممثلة بالمديريات العامة المذكورة أعلاه بتحسين الأداء ووضع أسس لمبادرة التطوير المستمر والقدرة على تقديم خدمات تفي باستمرار بمتطلبات المتعاملين.

وقد دأبت المديرية العامة لمركز ضمان الجودة على تمهيد المديريات أعلاه وتهيئتها خلال مرحلة تطبيق المشروع، حيث استغرق تنفيذ المشروع ما يقارب العامين، تخلله العديد من التحديات ومرَّ بمراحل تحولية بدأت في نهاية عام 2018 بتحليل الفجوة وقياس وضع المديريات بالمعايير، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة توثيق العمليات وإنشاء وثيقة الجودة ومن ثم التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة، ثم التدقيق النهائي للحصول على الشهادة الدولية.

وإيمانًا من القيادة الحكيمة وثقة بكوادرها الوطنية فقد تم تدريب عدد 50 موظفًا كمدققين داخليين وتأهيل عدد 9 موظفين كمدققين رئيسيين لنظام (الايزو 9001/ 2015) لمواصلة تحسين وتطوير النظام وتحقيق هدف حصول جميع المديريات المركزية بالوزارة مستقبلًا على شهادة الاعتراف الدولي.