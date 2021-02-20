وكيل التعليم يؤكد على أهمية التركيز عند اختيار المواد الدراسية بما يتناسب مع ميول الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي

في المحليات 20 فبراير,2021 نسخة للطباعة

كتب ـ يعقوب بن محمد الغيثي:

يقدم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم ـ ومنذ إنشائه ـ العديد من الأدوار في سبيل الأخذ بيد الطلبة نحو تحقيق تطلعاتهم وآمالهم المستقبلية وفق أسس علمية ومناهج مدروسة وطرائق متنوعة تلبي مختلف فئات الطلبة المستفيدة من تقديم خدمات التوجيه المهني، وتتنوع أساليب ووسائل تقديم الخدمة ما بين مناهج دراسية وأنشطة متنوعة وزيارات فعلية وبرامج تدريبية ودراسات وبحوث وإصدارات.

.وغيرها الكثير من وسائل وطرق متنوعة مُعدّة خصيصًا لتتناسب مع كل الفئات المستهدفة، كما تتنوع البرامج والأنشطة والمشاريع والتي تهدف إلى إعداد الطلبة لمستقبل يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم ورغباتهم ويلبي طموحاتهم وآمالهم المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة سوق العمل من الوظائف والمهن، والتي تتطلب تدريب الطلبة وإعدادهم وتزويدهم بمختلف المهارات حتى يقفوا على قاعدة صلبة وأسس متينة متطلعين بثقة لمستقبل ما بعد الدراسة.

ولعل الدور البارز الذي يقدمه أخصائيو التوجيه المهني للطلبة في المدارس والجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم هو من أهم ركائز النجاح التي تنهض عليها منظومة التوجيه المهني.

وعن الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب من حيث توفير الكادر التدريسي الذي يتناسب مع أعداد الطلبة في كل مادة والمباني الحديثة المهيأة لعملية التعليم وبما تحتويه من أجهزة وإمكانيات قال سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية للتعليم: تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تساهم وتساعد الطلبة في سهولة اتخاذ القرار المناسب عند اختيارهم للمواد الدراسية، وتتمثل في توفير خدمة التوجيه المهني في جميع مدارس السلطنة للصفوف من (5 ـ 12) كذلك إنشاء قاعات مخصصة لتقديم خدمة التوجيه المهني وتأثيثها بما يتوافق مع احتياجات الطلبة، أيضا توفير كادر من أخصائي التوجيه المهني المدربين والمؤهلين لتقديم الخدمة بعدد (925) أخصائيًا وأخصائية وإنتاج مواد وأدوات توعوية بشكل دوري بما يتواءم مع التطورات المتعلقة بالفرص الدراسية ومستجدات سوق العمل.

وأكد سعادته على أهمية التركيز عند اختيار المواد الدراسية بما يتناسب مع ميول الطلبة وقدراتهم وتحصيلهم العلمي، وأيضًا الالتزام بالتواريخ التي تحددها الوزارة في تغيير الرغبات، كذلك استشارة ولي الأمر عند اختيارك للمواد الدراسية، ليساعدك على الاختيار واستشارة ومناقشة أخصائي التوجيه المهني في اشتراطات ومستجدات المواد الدراسية قبل الاختيار، وأخيرًا متابعة التطورات والمستجدات الحاصلة في سوق العمل والتعرف على أفضل الفرص المتاحة في التعليم العالي والتدريب.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي ـ المدير العام المساعد للتوجيه المهني الدور الذي يقوم به مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي وقال: يعمل المركز بصفة مستمرة على التجديد والتطوير في أساليب ووسائل التوعية بخيارات الطلبة من المواد الدراسية لأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطالب الدراسي والمهني، حيث أن اتخاذ أي قرار في الصف العاشر سيكون له الدور الأكبر في نوعية التخصصات المتاحة أمام الطالب وبالتالي نوعية الوظائف والمهن التي يمكن أن يعمل بها.

مؤكدًا على ضرورة جمع كافة البيانات والمعلومات المتاحة والتشاور مع الأسرة وأصحاب الخبرة في المجال الذي يرغب فيه الطالب، كما أنصح بعدم تكرار الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الطلبة في اختياراتهم التي لا تبنى على ميول وقدرات ومستوى تحصيلي والتي ربما تجعل الطالب يواجه صعوبات وتحديات مستقبلية هو في غنى عنها.

وعن الأدوار التي تقوم بها دوائر المركز في مساعدة الطلبة قالت فاطمة بنت حمد الهنائية ـ باحثة تربوية بدائرة الدراسات والدعم الفني: قامت الدائرة بأقسامها المختلفة بإعداد وإصدار مجموعة من الإصدارات للمساهمة في توعية الطلبة بمستجدات سوق العمل من بينها إصدار أدلة مهنية لتوعية الطلبة بالوظائف والمهن في سوق العمل منها سلسلة مهنتي وتتكون من ثمانية أجزاء في مجالات وظيفية مختلفة هي: الهندسة، الطب، العلوم الاجتماعية، العلوم الزراعية والبحرية، التعليم المدرسي، كذلك إصدار دليل مصطلحات سوق العمل الذي يهدف إلى تعريف الطلبة بأكثر المصطلحات شيوعًا في سوق العمل وتوضيح معانيها، وتكوين صورة أكثر وضوحًا عن مكونات وأدوات وتقارير سوق العمل، وأيضًا إصدار دليل التوظيف في سوق العمل ويهدف إلى تعريف الطلبة بمصادر الحصول على الوظائف في سوق العمل، وغيرها من الإصدارات، ولربط الجانب النظري بسوق العمل وأهمية التدريب فيه تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لإكساب الطلبة مجموعة من المهارات ذات العلاقة بالقطاعات الواعدة في سوق العمل من بينها برنامج منتج مدرستي وهو برنامج يعنى بتدريب الطلبة على التقنيات الحديثة في مجال الزراعة المائية والأحيومائية، بالتعاون بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية والسمكية، ووزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية موارد المياه، وبعض مؤسسات القطاع الخاص، وقد بدأ العمل في هذا البرنامج منذ 2017 حتى الآن، وبرنامج خبرات العمل والذي يتعلق بإلحاق مجموعة من الطلبة بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك لاكتساب المهارات اللازمة في سوق العمل، بالتعاون مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وبنك ظفار في المرحلة الأولى.

وتقول فاطمة بنت خلفان بن خميس الفورية ـرئيسة قسم المناهج بدائرة التوجيه والاستشارة المهنية: إن عملية التوعية في اختيار المواد الدراسية تسعى إلى تقديم الوعي للطلبة وأولياء أمورهم بأهم المعلومات المهنية والبيانات الإحصائية من خلال أدوات ووسائل مساندة وإجراءات داعمة لها، مشيرة الى أنه ومن ضمن الجهود التي قامت بها الدائرة لتوعية الطلبة: برنامج التوعية بخيارات الطلبة للمواد الدراسية والتسجيل بالنظام الإلكتروني للقبول الموحد، حيث يعتمد على العديد من الأساليب والأدوات التي تسهم في توصيل المعلومة والمعرفة لدى الطلبة في جميع المراحل التعليمية التي تشمل الصفوف من (5 ـ 12)، كما أن الدائرة تُقدم الاستشارة المهنية للطالب وولي الأمر عند الحاجة إليها في حالة الاستشارة (فردية ـ جمعية) فيما يتعلق باختيار المواد الدراسية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، أو التخصصات والبرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التربية الخاصة، ومركز الوفاء ومراكز التأهيل.