فريق صحي يزور جنوب الباطنة ويستعرض التوجهات المستقبلية لتخطيط المشاريع الصحية بمعايير محددة

في المحليات 20 فبراير,2021 نسخة للطباعة

قامت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية ــ المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة وفريق مرافق بزيارة لصحية محافظة جنوب الباطنة ولقاء القيادات الصحية بالمحافظة بقيادة الدكتور علي بن عبدالله المقبالي ـــ مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة ومديري الدوائر المعنية بهدف استعراض معايير تخطيط الخدمات ومعايير توزيع الموارد البشرية.

تأتي هذه الزيارة استمرارًا لمشاركة المحافظات في عملية تنفيذ مبادرات البرامج الاستراتيجية للصحة في رؤية عمان 2040 لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالسلطنة من خلال وضع السياسات والبرامج التطويرية لنظم الخدمات وفقًا لأفضل الأسس العلمية والمعايير الصحية المعتمدة ومتابعة ادائها بما يضمن الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات.

وقد تم خلال اللقاء استعراض التوجهات المستقبلية لتخطيط المشاريع الصحية بمعايير محددة لجميع أنحاء السلطنة بهدف التغطية الصحية الشاملة، وضمان استخلاص معدلات عملية قابلة للتطبيق يشارك في وضعها المديريات المعنية ومديريات الخدمات الصحية بالمحافظات والمختصين في هذا المجال وذلك لتلبية اعداد الاحتياجات من المراكز الصحية والمستشفيات تغطى كافة ارجاء السلطنة وتعتمد منهجية إعداد المعايير على الاستفادة الكاملة من النظرة المستقبلية للنظام الصحي والاطلس الصحي وتقارير الاحصاء والمعلومات السنوية و نظام المعلومات الجغرافية لوزارة الصحة، واختبار الكفاءة للخدمات القائمة من اجل انشاء مراكز صحية و مستشفيات بغرض التوسعة أو اضافة خدمة جديدة أو استبدال مؤسسات قائمة من خلال المعدلات والمعايير التخطيطية باستخدام قواعد البيانات المتاحة، واستخلاص مؤشرات محددة لكل نوعية من الخدمات على المستويات التخطيطية المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات العامة للخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية والتخصصية.

واستنادًا على أهمية انشاء مرصد الموارد البشرية الصحية، حيث تعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لمبادرات الصحة في رؤية 2040 تقوم المديرية العامة للتخطيط والدراسات بتطبيق أداة عبء العمل (WISN) لاحتساب الاحتياج الفعلي للموارد البشرية في المؤسسات الصحية، وقد تبنت المديرية هذه الأداة كونها أداة علمية مثبتة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقد أثبتت التجربة كفاءة ومقدرة الأداة على استيعاب الكثير من المتغيرات وأيضًا قدرتها على توجيه المستخدمين لإجراء المزيد من التحليل المعمق لاكتشاف مواطن الخلل قبل الخروج بالنتائج، وتم اختيار محافظة جنوب الباطنة كمحطة لتطبيق هذه الاداة كمشروع مشترك بين المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة وسيتم الاستفادة من تجربة المحافظة في تطبيق الأداة لتحديد معايير توزيع الموارد البشرية، ثم سيتم التوسع لكافة المحافظات من خلال نظام مرن يتيح معرفة المسؤوليات والوظائف وحجم العمل لجميع التخصصات وإعادة توزيع الموارد البشرية الصحية بكفاءة وفاعلية.

وتخللت الزيارة اللقاء بالعاملين بدائرة التخطيط والدراسات بالمحافظة، حيث تم تقديم عرض مرئي لدائرة التخطيط والدراسات بالمحافظة حول إنجازات ومهام ومسيرة التخطيط فيها ومتابعة المراحل النهائية لإعداد الخطة التشغيلية للخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 ـ 2025) لمحافظة جنوب الباطنة.