الاحتفال بمرور «40» عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة وجمهورية سريلانكا

تم خلاله التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مسقط ـ العمانية: أقيم أمس بديوان عام وزارة الخارجية الاحتفال بمناسبة مرور (40) عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية سريلانكا في مسقط. حضر الحفل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة عمر ليبي ـ السفير السريلانكي المعتمد لدى السلطنة. تم خلال الاحتفال إطلاق شعار تذكاري يرمز لمتانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين وتبادل رسائل التهنئة نيابة عن وزيري خارجية البلدين.

كما تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية بين البلدين. الجدير بالذكر أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة وجمهورية سريلانكا في عام 1981م أرسى البلدان دعائم التعاون المثمر في العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، واتسم هذا التعاون بالإيجابية والاحترام المتبادل.

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