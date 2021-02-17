«الصحة»: تطعيم «14463» بـ «أكسفورد ـ أسترازينيكا» بنسبة 20 % للفئات المستهدفة

مسقط ـ العمانية: تواصل وزارة الصحة حاليًا تطعيم المستهدفين في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد (كوفيد ـ 19) بلقاحي (فايزر ـ بيونتيك) و(أكسفورد ـ أسترزينيكا).

وبلغ عدد المطعمين حتى يوم (أمس) بلقاح (أكسفورد ـ أسترزينيكا) حوالي 14463 شخصًا بنسبة تغطية للفئات المستهدفة وصلت إلى 20 بالمائة وجارٍ إكمال تطعيم الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى من اللقاح .

وقد أدرجت الوزارة فئة مستهدفة جديدة للفترة الثانية من المرحلة الأولى لأخذ هذا اللقاح وهي فئة كبار السن ممن هم في عُمر ٦٥ سنة فما فوق بغض النظر عن وجود عامل خطورة أو مرض مزمن من عدمه. وبلغ عدد المطعمين في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) في السلطنة بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) للفترة الأولى حوالي ٢٧ ألف شخص بنسبة تغطية للفئات المستهدفة تصل إلى ٩٥ بالمائة من الجرعة الأولى وحوالي 22369 شخصًا من الجرعة الثانية بنسبة تغطية للفئات المستهدفة تصل إلى 82 بالمائة وتستكمل الوزارة حاليًّا تطعيم البقية من المستهدفين بالجرعة الثانية. وأكدت وزارة الصحة سعي السلطنة للحصول على الكميات المطلوبة من اللقاحات عبر عدة قنوات لتغطية المستهدف وتحقيق الهدف المنشود بعد دراسة المنتج وفق أسس منهجية علمية من قبل فريق عمل من المختصين في مجال اللقاحات واستيفاء اللقاح الشروط المناسبة من ناحية الجودة والفعالية والمأمونية العالية وسرعة التوريد، وبعد التأكد من حصول المنتج على الموافقات من الوكالات والمنظمات الوطنية والدولية حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بين حكومة السلطنة ومختلف الشركات المنتجة للقاح (كوفيد ـ 19) ومنظمة التحالف العالمي للقاحات.

يذكر أن إجمالي عدد الجرعات التي وصلت إلى السلطنة حوالي ١٥٦ ألف جرعة منها ٥٦ ألفًا من شركة (فايزر ـ بيوتينك) و١٠٠ ألف من شركة (أكسفورد ـ أسترزينيكا).