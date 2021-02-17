«تعليمية الشورى» تناقش تضييق الهوة بين مخرجات دبلوم التعليم العام ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي صباح أمس مقترح الرغبة المبداة حول تضييق الهوة بين مخرجات دبلوم التعليم العام ومتطلبات الالتحاق ببرنامج التعليم العالي، حيث تم متابعة سير عمل الفريق المشكل لدراسة هذا الموضوع الذي يهدف للتعرف على أسباب الفجوة بين مخرجات الصف الثاني عشر (الحاصلين على دبلوم التعليم العام) والمقبولين في مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع (2019 ـ 2020م) لدور الانعقاد السنوي الثاني(2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير الرغبة المبداة حول موضوع سلاسل العلوم والرياضيات (كامبيردج)، والذي تضمن جملة من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة بعد أن قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة المقترح من مختلف الجوانب.

وفي إطار دراستها لهذا الموضوع، كانت اللجنة قد استضافت في وقت سابق كلًّا من: وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وفريقي سلاسل العلوم والرياضيات وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم حول الموضوع.

إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة تقريرها المتعلق بمقترح الرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والذي احتوى على عدد من التوصيات التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسته دراسة مستفيضة من مختلف النواحي.

كما اطلعت اللجنة على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المحال من مكتب المجلس حول أسباب تقليل أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعام الأكاديمي (2020 ـ 2021م) مقارنة بالعام الأكاديمي المنصرم (2019 ـ 2020م)، حيث تضمن الرد جملة من المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالموضوع.

وعلى هامش الاجتماع، ناقشت اللجنة بعض الموضوعات المتعلقة باختصاصات عملها والتي تم إثارتها موخرًا من قبل المجتمع.