«نماء»: شركات توزيع وتزويد الكهرباء تبدأ بإصدار فواتير الكهرباء ليناير 2021 استنادا إلى لائحة التعرفة المعتمدة

- حساب المواطن: يحق لكل مواطن دعم حكومي لحسابين

- الحسابات الإضافية: لكل مواطن يملك أكثر من حسابين سيتم احتسابها ضمن الحسابات الإضافية

- حساب المقيم: لغير المواطنين، ويتم احتساب التعرفة بقيمة أعلى من حساب المواطن.

مسقط ـ العمانية:

بدأت شركات توزيع وتزويد الكهرباء التابعة لمجموعة نماء أمس بإصدار فواتير الكهرباء لشهر يناير ٢٠٢١ والتي جاءت استنادا إلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها بحيث تراعي التدرج وفق ضوابط واشتراطات معينة تم الإعلان عنها مسبقاً.

وتتضمن الفاتورة الجديدة إضافة جدول التعرفات المعتمدة والمطبقة حسب التدرج لهذا الشهر، ويقصد بالتعرفة المعتمدة هي التي صدرت في ديسمبر بحسب لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتبدأ من ١٥ بيسة لكل ٢٠٠٠ كيلو واط وتختلف بحسب الاستهلاك كما هو موضح في الجدول.

وأما التعرفة المطبقة فهي التي تم تطبيقها خلال الشهر حسب نظام التدرج

وهي ١١ بيسة لكل ٢٠٠٠ كيلو واط في فاتورة شهر يناير وتختلف بحسب الاستهلاك.

وتتضمن الفاتورة الجديدة خانة لنظام الدعم الوطني التي توضح قيمة الدعم الإضافي للفئات المستوفية لشروط الاستحقاق، بحيث تخصم ٣٣ بالمائة من قيمة الفاتورة لهذه الفئات.

وحسب خطة التوارن المالي متوسطة المدى (٢٠٢١-٢٠٢٤م) بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية فقد بدأ العمل بإعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه مع بداية العام الحالي ٢٠٢١ يراعي التدرج وفق ضوابط واشتراطات معينة معلن عنها سابقا.

ففي دعم الكهرباء للفئات السكنية ستطبق تعرفة جديدة الأولى لفئة حساب المواطن: يحق لكل مواطن دعم حكومي لحسابين.. فئة الحسابات الإضافية: لكل مواطن يملك أكثر من حسابين سيتم احتسابها ضمن الحسابات الإضافية.

حساب المقيم: لغير المواطنين، ويتم احتساب التعرفة بقيمة أعلى من حساب المواطن.

وخلال الفترة الماضية عملت مجموعة نماء والشركات التابعة لها على تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في ترشيد استهلاك الكهرباء في إطار سعيها المستمر لتعزيز وعي المشتركين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة تضمن استدامتها بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لضمان راحة المشتركين التي من بينها الفاتورة الخضراء وقنوات الدفع الإلكتروني وتحديثات قراءة عداد الكهرباء، فضلاً عن إمكانية الاتصال على الأرقام المجانية لمراكز الاتصال لشركات التوزيع والتزويد على مدار 24 ساعة متواصلة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمشتركين.