استعراض مشروع قانون «الصحة النفسية» بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون (الصحة النفسية) أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة خطة عملها لإنجاز الدراسة، كما تطرقت خلال الاجتماع إلى تحديد محاور الاستضافات والجهات المقترحة للاستضافة، وذلك بهدف إثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها. يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون للصحة النفسية يواكب أحدث المستجدات المحلية والعالمية ويستجيب لها، واقتراح أطر تنظيمية مناسبة لاستثمار قطاع الصحة النفسية في السلطنة بطرق عصرية مبتكرة ومرنة تتوافق مع التطورات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي.

وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما استجد من أعمال على جدول أعمال اللجنة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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