مسقط ـ « الخليج 365»:

تنظِّم الجامعة العربية المفتوحة بمسقط اليوم الأربعاء محاضرة تعريفية عن اضطراب طيف التوحد سيقدمها علي بن جميل النعماني عضو الجمعية العمانية للتوحد وطالب ماجستير في القيادة التربوية بالجامعة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية. وتناقش المحاضرة عدة محاور عن ماهية اضطراب التوحد وآليات التشخيص والخصائص التي تميز المصابين به وطرق التأهيل والتدريب لهم. الجدير بالذكر أن اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية التي سجلت منه معدلات مرتفعة في غضون السنوات الماضية.

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