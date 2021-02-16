(التربية والتعليم): حلقة عمل في (منهجية لين) لتحفيز الموظفين ورفع كفاءة العمل وتجويده

كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي:

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلةً بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعليم المستمر صباح أمس حلقة عمل الثانية بعنوان:(منهجية لين)، بحضور شنونة بنت سالم الحبسية ـ المديرة العامة المساعدة للتربية الخاصة، بمشاركة (56) موظفًا من موظفي المديرية العامة للتربية الخاصة والتعليم المستمر، وذلك بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

تضمن برنامج الحلقة تقديم ورقتي عمل للمدرب طلال بن عبدالله البلوشي ـ مدرب في منهجية لين، وكان عنوان الورقة الأولى منهما (خطة تطبيق منهجية لين)، حيث تطرقت إلى التعريف بالمنهجية وأساليب تطبيقها والجهات المطبقة لها والخطة الزمنية لتطبيقها، والمشاريع التي ستطبقها ومتابعة تنفيذها وتقييم المرحلة الأولى والتخطيط للمرحلة الثانية، وتطوير القدرات وبنائها وتدريب الرواد والرعاة والداعمين لمشاريع (لين)، وابتكار القيمة والتدريب على أساليب وأدوات (لين)، وجاءت الورقة الثانية بعنوان:(أداة الميثاق)، حيث تناولت التعريف بالتفكير بطريقة (A3) واستخداماتها وخطوات تطبيقها وبياناتها الأساسية، وأسئلة لماذا الخمس (5-Why)، وأداة أسلوب (لماذا ـ لماذا؟) (why?)، ودراسة المشاريع لاختيار ما سيطبق منها.

هدفت حلقة العمل إلى تحفيز الموظفين للعمل بطريقة مثالية تتسم بالشمولية والتكامل، ورفع كفاءة العمل وتجويده بما يتوافق مع متطلبات العمل والارتقاء بقدرات الموظفين وتطويرها للوصول إلى أعلى المستويات من الانتاجية والاستمرار في العمل بجودة عالية، للتحسين المستمر لتحقيق التغييرات التدريجية في العمليات، وتحسين مؤشرات الانتاج وجودة العمل، وجعل الموظفين أكثر إنتاجية وتحقيق الأهداف التشغيلية.

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