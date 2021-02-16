منح أكثر من (13) ألف قطعة أرض سكنية بمحافظات السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2020م

مسقط ـ العمانية: بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 13 ألفًا و333 قطعة أرض بنهاية شهر ديسمبر 2020م، مقارنة بـ(28) ألفًا و99 قطعة أرض بنهاية ديسمبر 2019م، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تم منحها فقط خلال شهر ديسمبر 2020م (859) قطعة، 48 بالمائة منها بمحافظة جنوب الشرقية وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وفقًا لما وضحته البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما بلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2020م في محافظة شمال وجنوب الشرقية 4 آلاف و238 قطعة أرض مقارنة بـ(5) آلاف و827 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، فيما بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة الداخلية ألفًا و820 قطعة مقارنة بـ(7) آلاف و767 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م.

وبلغ العدد بمحافظة مسقط ألفًا و709 قطعٍ مقارنة بـ(3) آلاف و394 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، أما في محافظة الظاهرة فقد بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفًا و528 قطعة مقارنة بألف و432 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، وتم منح ألفٍ و478 قطعة بمحافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار) مقارنة بألفٍ و956 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة ظفار ألفًا و185 قطعة بنهاية ديسمبر 2020م مقارنة بـ(752) قطعة بنهاية ديسمبر 2019، كما بلغ العدد في محافظة جنوب الباطنة 720 قطعة مقارنة بـ(3) آلاف و629 قطعة أرض سكنية تم منحها بنهاية ديسمبر 2019م، أما في محافظة الوسطى فقد بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بنهاية ديسمبر الماضي 289 قطعة مقارنة بـ(799) قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، وفي محافظة مسندم تم منح 210 قطع أراضٍ سكنية مقارنة بألفٍ و174 قطعة بنهاية ديسمبر 2019م، في حين تم منح 156 قطعة أرض بمحافظة البريمي مقارنة بألفٍ و369 قطعة خلال نفس الفترة من عام 2019م.