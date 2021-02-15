«الصحة»: بدء فعاليات الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية الخالصة

في المحليات 15 فبراير,2021 نسخة للطباعة

أطلقت وزارة الصحة ـ ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية (دائرة التغذية) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية ـ صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بديوان عام الوزارة الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية الخالصة.

رعت الفعالية سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، ومديري العموم ومديري الرعاية الصحية الأولية ونقاط ارتكاز التغذية في المحافظات.

تهدف الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية الخالصة إلى رفع الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة ورفع معدلاتها في السلطنة إلى 50% بحلول عام 2025 لتحقيق أهداف التغذية العالمية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والتقليل من معدلات المراضة والوفاة لدى الأطفال الأقل من خمس سنوات في السلطنة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقها الدكتور سعيد بن حارب اللمكي ـ مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة قال فيها: لقد تم التخطيط والإعداد لهذه الحملة طوال العام المنصرم وهي تركز على تناول الطفل حليب أمه فقط دون إضافة أي غذاء أو ماء أو حليب آخر خلال الستة أشهر الأولى من عمره، حيث يُعد حليب الأم كافيًا للرضيع لتحقيق احتياجات نموِّه الجسدي والعقلي.

مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للحملة هو رفع معدل الرضاعة بالسلطنة، حيث أشارت الإحصائيات في المسح الوطني لعام 2017 إلى أن معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في السلطنة كان بنسبة 23% وهو معدل منخفض عن المعدل الموصى به عالميًّا، وهو أن تصل نسبة الرضاعة الطبيعية على الأقل إلى معدل 50%.وأضاف: يأتي تنظيم هذه الحملة كأحد الحلول الرئيسية، حيث إن نقص الوعي لدى الأمهات لضرورة ممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة كان ضمن أحد الأسباب الرئيسية وانخفاض معدل الرضاعة، فالكثير من الأمهات العاملات يجهلن طرق التخزين السليم لحليب الأم والحلول الأخرى ليتنسى لهن إيجاد طرق مناسبة لتتمكن من مواصلة الرضاعة الطبيعية الخالصة والحصول على فوائدها العظيمة.

من جانبه ألقى سعادة الدكتور جان جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة كلمة قال فيها: لقد أعربت الأمم المتحدة من خلال خطة العمل من أجل التغذية (2016 ـ 2025) عن قلقها ما يقارب من طفلين من كل ثلاثة أطفال دون سن الستة أشهر لا يرضعون رضاعة طبيعية حصرية، وأن أقل من واحد من كل خمسة أطفال يرضعون رضاعة طبيعية لمدة 12 شهرًا في البلدان المرتفعة الدخل؛ وأن طفلين فقط من بين كل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، يتلقون رضاعة طبيعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لذلك ينبغي أن يتم حشد الجهود والموارد التقنية والمالية المستدامة والكافية ورسم السياسات الداعمة والوقائية وإرساء التدخلات التنظيمية وكذلك تبني الإرادة السياسية، على مستوى الدول وجعلها جزءًا من الجهود الأوسع لتعزيز النظم الصحية. وأضاف: لقد عملت السلطنة في العقود الخمسة الماضية من عصر النهضة على نشر مظلة الخدمات الصحية في كافة ربوع السلطنة، وقد اعتمدت مبدأ الرعاية الصحية الأولية كمدخل رئيسي لمختلف مستويات خدمات الرعاية الصحية، كما ركزت على دعم مكونات الرعاية الصحية الأولية من خلال إنشاء ودعم البرامج الصحية الوطنية، مثل برنامج التحصين الموسع، وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، ومختلف البرامج التي أسهمت في وصول السلطنة لمستويات راقية من التغطية الصحية الشاملة؛ نالت بها إشادات عالمية وإقليمية.

كما أكدت دينا الخليلي ـ المديرة العامة لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية في كلمة لها أن مشاركة المؤسسة في هذه الحملة تأتي من منطلق إيمانها بأن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل حديث الولادة لتعزيز مناعته وحمايته من العديد من الأمراض المزمنة، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية بالمساهمة في نشر الوعي الصحي الخاص بالرضاعة الطبيعية عبر إعداد الرسائل التوعوية وكتيب الرضاعة الطبيعية وإعداد الفيديوهات التوعوية وبعض مستلزمات الحملة لترويج الرضاعة الطبيعية الخالصة، بالإضافة إلى دعم تنظيم الحلقات التدريبية التي تخص صحة الأم والطفل وتدريب الكوادر الطبية ودعمها لتقديم المشورة في الرضاعة الطبيعية.