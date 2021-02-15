سفير السلطنة يقدّم أوراق اعتماده لدى منظمة التعاون الإسلامي

جدة ـ العمانية: قدَّم صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة لدى المملكة العربية السعودية أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للسلطنة لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال استقبال معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة له في مقر الأمانة العامة بمحافظة جدة أمس. تناولت المقابلة سُبُل تطوير العلاقات بين السلطنة ومنظمة التعاون الإسلامي وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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