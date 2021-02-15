حلقة عمل وطنية حول مراحل إعداد تقرير العلوم والبحث العلمي

نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مجمع الابتكار مسقط صباح أمس، حلقة العمل الافتراضية التعريفية بمراحل إعداد تقرير العلوم والمشتغلين بالبحث العلمي، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو، وبحضور المعنيين بالتواصل من المؤسسات المستهدفة بالسلطنة.

وجاءت حلقة العمل ـ التي أشرف على تنفيذها فريق العمل المختص بالوزارة ـ من أجل تعريف المشاركين من نقاط التواصل بالمؤسسات المعنية بأهمية التقرير حول العلوم والمشتغلين بالبحث العلمي، وطريقة تعبئة الاستبانة ومراحل إعدادها، والذي يصدر كل أربع سنوات، ويشتمل على مجموعة من البيانات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بجوانب التقرير.

وتخلل حلقة العمل تقديم عروض مرئية من خبراء بمنظمة اليونسكو، تناولت عناوين مختلفة مثل مقدمة حول التوصية بشأن الباحثين العلميين، والتقرير المتعلق بتنفيذ التوصية حول العلوم والمشتغلين بالبحث العلمي، كما تم الحديث عن أهمية الاستبانة في إعداد التقرير وأهدافها الرئيسية.

الجدير بالذكر أن إعداد التقرير جاء بناءً على توصية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام لدورته (التاسعة والثلاثين) في عام 2017م بشأن تقديم كل دولة عضو في منظمة اليونسكو تقريرا متضمنا كل ما تم القيام به وتحقيقه خلال الفترة المحددة، وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأن العلوم المفتوحة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العام للمنظمة في دورته القادمة (الحادية والأربعين) لعام 2021م.