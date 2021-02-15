بدء تقييم مسابقتي حفظ القرآن الكريم بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي: بدأ بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية تقييم مسابقتي حفظ القرآن الكريم وإتقان التلاوة والصوت الحسن على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي (2020/‏‏‏2021م) والتي تنفذ خلال الفترة من 10 إلى 23 فبراير الجاري. حيث قامت اللجنة الإدارية والفنية للمسابقة بالمحافظة بالإشراف العام على فعاليات المسابقة والالتزام بضوابط تطبيقها ومتابعتها في الحقل التربوي وإدارة فعاليات المسابقة وتهيئة الظروف المادية والنفسية الملائمة لتقييم الطلبة المشاركين فيها، حيث تم تحديد أربعة مراكز لإجراء المسابقة وهي: مركز التدريب بولاية صور ومكتب الإشراف التربوي بجعلان للمتسابقين من ولاية الكامل والوافي وولاية جعلان بني بوحسن ومدرستي حبيب بن زيد للبنين وسيح العلا للبنات بولاية جعلان بني بوعلي ومدرسة مصيرة بولاية مصيرة وقد تم تقييم الطلبة وفق ضوابط التقييم المعتمدة. وتم تقسيم المسابقة العامة إلى خمسة مستويات الأول للصفوف (11 ـ 12) حفظ (خمسة) أجزاء، والمستوى الثاني للصفوف (8 ـ 10) حفظ (أربعة) أجزاء والمستوى الثالث للصفوف (5 ـ 7) حفظ (ثلاثة) أجزاء، والمستوى الرابع للصفوف (3 ـ 4) حفظ (جزءين)، والمستوى الخامس للصفوف (التمهيدي ـ 2) حفظ (جزء واحد)، وبالنسبة لمسابقة التلاوة والصوت الحسن فقسّمت إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول للصفوف (10 ـ 12) مقرر (أربعة) أجزاء متتالية، والمستوى الثاني للصفوف (5 ـ 9) مقرر (ثلاثة) أجزاء متتالية، والمستوى الثالث للصفوف (1 ـ 4) مقرر لهم (جزءان متتاليان).

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