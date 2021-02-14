محافظ جنوب الباطنة يتابع إقبال المواطنين على أخذ اللقاح فـي الرستاق

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

قام أمس سعادة عيسى بن حمد العزري ـ محافظ جنوب الباطنة بحضور الدكتور علي بن عبدالله المقبالي ـ مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من المسئولين بالخدمات الصحية في المحافظة بزيارة إلى مجمع الرستاق الصحي. وكان في استقبالهم الدكتور يعقوب بن سليمان اللويهي ـ رئيس المجمع الصحي وعدد من مسئولي الأقسام بالمجمع. في بداية الزيارة قدم رئيس المجمع الصحي شرحًا مفصلًا عن أهمية أخذ اللقاح ضد مرض كورونا (كوفيد ـ 19) ومدى إقبال المواطنين على أخذ التحصين، بعدها قام سعادة المحافظ بزيارة لأقسام المجمع الصحي اطلع خلالها على الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.

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