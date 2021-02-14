بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح «فايزر ـ بيونتيك» فـي محافظات السلطنة

«كورونا»:«137306» إجمالي عدد الإصابات فـي السلطنة مسقط ـ العمانية:

بدأت وزارة الصحة أمس التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) في محافظات السلطنة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية ضد (كوفيد ـ 19).وقد وصلت الدفعة الثانية من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا المستجد عبر مطار مسقط الدولي الليلة قبل الماضية وتضمنت (١٧ألفًا و ٥٥٠) جرعة، وتمت على إثره عملية توزيعه فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقًا على مستوى محافظات السلطنة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة (137306) إصابات والوفيات (1542) بنسبة 12ر1% والمتعافين (129054) لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية (14) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (140) والمنومين في العناية المركزة (39).

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